После путинских "референдумов" в Чехии шутят о присоединении Калининграда

Чешский интернет в последние дни активно шутит о присоединении Калининградской области России в состав Чехии - в соцсетях распространяются обновленные карты, а город Калининград переименовывают в Краловец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Шутка началась с анонимного твита польского пользователя. "Пришло время поделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец получили доступ к морю", - говорится в оригинальном посте, к которому прилагается карта с разделением области на две половины - "чешскую" и "польскую".

Сообщение распространил депутат Европарламента Томаш Здеховский, прокомментировав его словами: "И тогда не надо любить поляков".

Но российский сайт EA Daily воспринял шутку Здеховского всерьез и сообщил, что чешский политик предлагает разделить Калининградскую область между Чехией и Польшей. Это вызвало волну шуток и шуточных твитов.

Так, один из них рассказывает о недавнем визите министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в Белый дом и встрече с президентом США Джо Байденом, который "полностью поддерживает претензии Чехии на территорию Калининграда".

Идею "аннексии Калининграда" (на чешском языке Краловца) подхватил и чешский сайт сатирических новостей AZ247.cz. Он инициировал петицию, которая за пять дней собрала более шести тысяч подписей. В список сторонников включено имя "Владимира Путина".

Еще одна петиция об "аннексии Калининграда" также доступна на портале, который находится в ведении министерства внутренних дел Чехии.

"Мы считаем, что Россия слишком долго играла с Калининградом и пришло время передать его следующему государству, что уже стало привычным за почти 800 лет его существования", - обосновывает "аннексию" сатирический сайт.

У Краловца уже появился "официальный" аккаунт в Twitter, а пользователи распространяют фотографии местного маяка "Видовая Башня" под чешским флагом, который переименовали в маяк имени Перемышль-Отокара II - в его честь в 1255 году действительно был основан тогда еще Кенигсберг.

"Добро пожаловать в официальный профиль Краловца. После успешного референдума 97,9% жителей Калининграда решили объединиться с Чешской Республикой и переименовать Калининград в Краловец", - говорится в заметке Twitter-аккаунта "Краловец".

Welcome to the official profile of Královec 🇨🇿. After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.