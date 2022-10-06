Прем’єрка Естонії: піддаватись на ядерний шантаж Путіна небезпечно

Глава уряду Естонії Кая Каллас підкреслила, що Заходу не слід піддаватись на ядерний шантаж Кремля, оскільки це дозволить йому щоразу отримувати бажане.

Про це Каллас сказала, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Празі в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Путін погрожував ядерною зброєю від початку. Але ми повинні розглядати це як погрози. Якщо ми піддамось, тоді ми скажемо, що ці погрози, власне кажучи, працюють, тож вони будуть використовувати їх знову і знову, щоб отримати щось, що не було їхнім на початку. Це дуже небезпечно. Тож ми маємо бути дуже сильні, зберігати єдність і не боятись цих погроз", - сказати Каллас.

Вона також прокоментувала колапс російського фронту в Україні в останні дні, закликавши продовжити військову допомогу Києву.

"Мотивація українців, які обороняють свою батьківщину, абсолютно відмінна від мотивації росіян, які здійснюють вторгнення і не розуміють, чому вони там. Звичайно, західна військова допомога також дуже важлива. Ми повинні продовжувати надсилати її", - пояснила Каллас успіхи українського війська на фронті.

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