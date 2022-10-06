Премьер Эстонии: поддаваться на ядерный шантаж Путина опасно

Глава правительства Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Западу не следует поддаваться на ядерный шантаж Кремля, поскольку это позволит ему каждый раз получать желаемое.

Об этом Каллас сказала, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Праге в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Путин угрожал ядерным оружием с самого начала. Но мы должны рассматривать это как угрозы. Если мы поддадимся, тогда мы скажем, что эти угрозы, собственно говоря, работают, поэтому они будут использовать их снова и снова, чтобы получить то, что не было их в начале. Это очень опасно. Поэтому мы должны быть очень сильны, сохранять единство и не бояться этих угроз", - сказать Каллас.

Она также прокомментировала коллапс российского фронта в Украине в последние дни, призвав продолжить военную помощь Киеву.

"Мотивация украинцев, которые обороняют свою родину, совершенно отлична от мотивации россиян, которые осуществляют вторжение и не понимают, почему они там. Конечно, западная военная помощь также очень важна. Мы должны продолжать присылать ее", - объяснила Каллас успехи украинского войска на фронте.

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