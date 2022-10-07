Албанія і Греція не змогли домовитися щодо морських кордонів

Албанія і Греція не дійшли згоди в питанні морських кордонів між двома країнами, незважаючи на зустріч прем'єр-міністрів обох країн на полях Європейського політичного співтовариства в Празі в четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У 2009 році дві країни домовилися про делімітацію континентального шельфу у водах між ними, але прем'єр-міністр Еді Рама, який на той час перебував в опозиції, передав це питання до Конституційного суду.

Він стверджував, що за угодою Греція отримала близько 225 квадратних кілометрів албанських вод. Суд погодився, і відносини між Афінами і Тираною зіпсувалися. З моменту приходу Рами до влади в 2013 році питання досі не вирішене, і в жовтні 2021 року було оголошено, що справа буде передана до міжнародного трибуналу.

Рама заявив, що консенсус не був знайдений і питання буде передано до Міжнародного суду в Гаазі.

"Це юридичний процес, є ряд правил, є ряд процедур, і ми будемо дотримуватися процедур від початку до кінця, тому що ми повинні дуже чітко заявити про свою позицію, ми повинні дуже чітко заявити про свої наміри в цьому процесі. Ми не маємо консенсусу між сторонами", - сказав Рама.

У 2011 році в дипломатичних телеграмах, що просочилися з США, стверджувалося, що Греція шантажувала Албанію, щоб змусити її прийняти невигідну для себе угоду, використовуючи право вето Афін на розширення ЄС. Греція публічно виступила з аналогічними припущеннями щодо невирішеного питання про репатріацію албанців, витворених з грецького регіону Епір наприкінці Другої світової війни.