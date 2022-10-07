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Грузія домовилась з Туреччиною про поставку бронетранспортерів

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 12:59

Грузія отримає із Туреччини нові бронетранспортери натівського зразка. 

Про це повідомило міноборони Грузії, пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Як зазначило відомство, між міністерством оборони Грузії та компанією ASFAT, що функціонує при міністерстві національної оборони Туреччини, підписано угоду, на підставі якої до Грузії будуть поставлені нові бронетранспортери підвищеної прохідності.

"Обладнання Сил оборони Грузії вказаними бронетранспортерами зробить значний внесок у зміцнення обороноздатності Грузії та поглиблення співпраці між Туреччиною та Грузією", - йдеться у повідомленні міністерства.

Дані про модель та кількість бронетранспортерів у заяві міністерства оборони Грузії відсутні.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Грузії 35 млн доларів на зміцнення обороноздатності задля спроможності протидіяти потенційним загрозам з боку Росії. А з початку 2022 року Грузія отримала із США нову партію протитанкових систем Javelin.

У вересні Сполучені Штати передали Грузії військову допомогу загальною сумою 11,5 млн доларів.

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Грузія Туреччина

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