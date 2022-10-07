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Грузия договорилась с Турцией о поставке бронетранспортеров

Пятница, 7 октября 2022, 12:59

Грузия получит из Турции новые бронетранспортеры натовского образца.

Об этом сообщило минобороны Грузии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Как отметило ведомство, между министерством обороны Грузии и компанией ASFAT, функционирующей при министерстве национальной обороны Турции, подписано соглашение, на основании которого в Грузию будут поставлены новые бронетранспортеры повышенной проходимости.

"Оборудование сил обороны Грузии указанными бронетранспортерами внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией", - говорится в сообщении министерства.

Данные о модели и количестве бронетранспортеров в заявлении министерства обороны Грузии отсутствуют.

Напомним, в апреле стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Грузии 35 млн долларов на укрепление обороноспособности для противодействия потенциальным угрозам со стороны России. А с начала 2022 года Грузия получила из США новую партию противотанковых систем Javelin.

В сентябре Соединенные Штаты передали Грузии военную помощь на общую сумму 11,5 млн долларов.

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Грузия Турция

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