Уряд Чорногорії звільнив главу спецслужби – той натякнув, що через викриття агентури РФ

За пропозицією прем’єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича в п’ятницю уряд звільнив виконувача обов’язків керівника Агентства національної безпеки (АНБ) країни Саво Кентеру – той пізніше натякнув, що це пов’язано з його роботою проти російських агентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Кентеру було відправлено у відставку через кілька годин після того, як Абазович під час безпекового форуму у Будві публічно звалив діяльність Агентства національної безпеки з викриття російського впливу.

Посадовця звільнили без попередження на засіданні уряду, яке відбулося дистанційно. Кентера, до того ж, пропрацював на посаді виконувача обов’язків глави спецслужби трохи більш як п’ять місяців – його призначили в травні після формування уряду Абазовича.

Формальним приводом до відставки стала нещодавно викрита АНБ крадіжка ваговоза із сигаретами, вилучених митницею як контрабанда. Директор митниці Раде Мілошевич, який пішов у відставку після скандалу, звинуватив високопосадовців спецслужби в сприянні контрабанді.

Сам Кентера після відставки заявив, що ключове питання полягає не в тому, хто його звільнив, а в тому, хто "не отримав користі" з дій Агентства національної безпеки в останні місяці.

"Маємо найбільшу операцію з викриття російської шпигунської мережі, з Чорногорії було вислано 35 людей, виявлено агентів ГРУ в Чорногорії – і, зрештою, хтось каже, що ми працюємо недостатньо добре і не називає жодної причини, але замінює тебе на посаді… Усе зрозуміло", – сказав колишній посадовець.

Кентера водночас запевнив, що "Росія, Сербія чи хтось інший, хто не хоче, аби ця країна була частиною Заходу", не зможуть "запустити свої щупальця в Чорногорію в довгостроковій перспективі".

Спецпредставник Європейського Союзу Мирослав Лайчак назвав звільнення глави Агентства національної безпеки Чорногорії "серйозним кроком" і висловив сподівання, що чорногорський уряд "має правдоподібні відповіді" на питання, які виникли в західних країн.

А колишній багаторічний прем’єр, лідер Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович прямо заявив, що Абазович розпорядився звільнити Кентеру через побоювання, що АНБ "підтвердить зв’язки прем’єра з російськими спецслужбами й контрабандою сигарет".

Нагадаємо, в Чорногорії в останні тижні триває політична криза, викликана рішенням уряду Дрітана Абазовича підписати угоду з Сербською православною церквою, де гарантував їй право власності на церковні споруди та де-факто давав право екстериторіальності.

У результаті опозиція проголосувала за відставку уряду, але Абазович домовився із просербськими партіями про формування нової коаліції. Це, на думку оглядачів, загрожує руху Чорногорії до членства в ЄС, а також її членству в НАТО.

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