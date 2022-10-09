Правительство Черногории уволило главу спецслужбы - тот намекнул, что из-за разоблачения агентуры РФ

По предложению премьер-министра Черногории Дритана Абазовича в пятницу правительство уволило исполняющего обязанности руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) страны Саво Кентеру - тот позже намекнул, что это связано с его работой против российских агентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Кентеру был отправлен в отставку через несколько часов после того, как Абазович во время форума по безопасности в Будве публично свалил деятельность Агентства национальной безопасности по разоблачению российского влияния.

Чиновника уволили без предупреждения на заседании правительства, которое состоялось дистанционно. Кентера, к тому же, проработал в должности исполняющего обязанности главы спецслужбы чуть больше пяти месяцев - его назначили в мае после формирования правительства Абазовича.

Формальным поводом к отставке стала недавно разоблаченная АНБ кража тяжеловоза с сигаретами, изъятых таможней как контрабанда. Директор таможни Раде Милошевич, который ушел в отставку после скандала, обвинил высокопоставленных чиновников спецслужбы в содействии контрабанде.

Сам Кентера после отставки заявил, что ключевой вопрос заключается не в том, кто его уволил, а в том, кто "не получил пользы" из действий Агентства национальной безопасности в последние месяцы.

"Есть крупнейшая операция по разоблачению российской шпионской сети, из Черногории было выслано 35 человек, выявлены агенты ГРУ в Черногории - и, в конце концов, кто-то говорит, что мы работаем недостаточно хорошо и не называет никакой причины, но заменяет тебя на должности... Все понятно", - сказал бывший чиновник.

Кентера одновременно заверил, что "Россия, Сербия или кто-то другой, кто не хочет, чтобы эта страна была частью Запада", не смогут "запустить свои щупальца в Черногорию в долгосрочной перспективе".

Спецпредставитель Европейского Союза Мирослав Лайчак назвал увольнение главы Агентства национальной безопасности Черногории "серьезным шагом" и выразил надежду, что черногорское правительство "имеет правдоподобные ответы" на вопросы, возникшие у западных стран.

А бывший многолетний премьер, лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович прямо заявил, что Абазович распорядился уволить Кентеру из-за опасений, что АНБ "подтвердит связи премьера с российскими спецслужбами и контрабандой сигарет".

Напомним, в Черногории в последние недели продолжается политический кризис, вызванный решением правительства Дритана Абазовича подписать соглашение с Сербской православной церковью, где гарантировало ей право собственности на церковные сооружения и де-факто давал право экстерриториальности.

В результате оппозиция проголосовала за отставку правительства, но Абазович договорился с просербскими партиями о формировании новой коалиции. Это, по мнению обозревателей, угрожает движению Черногории к членству в ЕС, а также ее членству в НАТО.

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