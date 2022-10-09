На посольстві РФ у Молдові написали "Путін – убивця"

Поліція Кишинева затримала 40-річного громадянина Росії, який у ніч проти суботи написав на воротах російського посольства в Молдові "Путін – убивця" і кинув на його територію петарду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі TV8 розповів представниця поліції Кишинева Світлана Скрипник.

"Увечері 7 жовтня 40-річний чоловік із Росії вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він сплюндрував ворота посольства саморобними повітряними кульками, запустив біля будівлі феєрверк та повісив на металевий лом шматок синьо-білої тканини", – розповіла вона.

Після цього росіянин переліз через паркан посольства, не виконував вказівки поліції. Але пізніше його зняли з огорожі, затримали на 72 години та порушили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Посольство Росії в Кишиневі в суботу заявило, що "ворожа акція" порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року і Договір про дружбу і співробітництво між РФ і Молдовою.

Там додали, що очікують, що "ворожа витівка отримає відповідну процесуальну оцінку і не повториться надалі, а винні будуть покарані".

Раніше міністерство закордонних справ Молдови у контексті проведення часткової мобілізації в Росії випустило попередження для молдовських громадян.