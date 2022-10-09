Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Росія звинуватила Україну в намаганні спровокувати Молдову на "силові дії" в Придністров’ї

Неділя, 9 жовтня 2022, 12:25

Директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук заявив, що українська влада намагається "спровокувати Молдову на силові дії в Придністров'ї".

Як пише "Європейська правда", таке Поліщук сказав в інтерв’ю російському інформагентству ТАСС.

"У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна - спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії", – сказав він.

Представник російського МЗС додав, що "зовнішні сили, насамперед Київ, намагаються "розгойдати ситуацію в регіоні", але "в Кишиневі розуміють наслідки розморожування конфлікту на Дністрі і не ведуться на подібні провокації".

Також Поліщук заявив, що Молдова не йшла назустріч пропозиціям Росії "почати субстантивні переговори за параметрами всеосяжного врегулювання на Дністрі".

Молдова офіційно вважає російські війська, які перебувають у Придністров'ї після нетривалих бойових дій 1992 року, окупаційними і вимагає від Москви їх вивести. Там відмовляються, посилаючись на бажання невизнаного "Придністров'я".

Раніше президентка Молдови Мая Санду висловила думку, що у разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, могли б виникнути умови для врегулювання придністровського конфлікту.

Водночас, на думку депутата парламенту Молдови Оазу Нантоя, представника партії президентки Молдови PAS, Кремль потенційно може наказати російському угрупованню у невизнаному Придністров’ї "вдарити у спину" Україні, але у самому Придністров’ї зовсім не зацікавлені брати участь у війні

Читайте також: "Путін може наказати вдарити у спину Україні з Молдови. Але Придністров'я не хоче воювати".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Молдова Придністров'я

Статті

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда