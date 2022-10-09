Росія звинуватила Україну в намаганні спровокувати Молдову на "силові дії" в Придністров’ї

Директор другого департаменту країн СНД міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук заявив, що українська влада намагається "спровокувати Молдову на силові дії в Придністров'ї".

Як пише "Європейська правда", таке Поліщук сказав в інтерв’ю російському інформагентству ТАСС.

"У квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну. Одночасно Київ розкручує тезу про загрозу, яка нібито походить від російських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна - спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії", – сказав він.

Представник російського МЗС додав, що "зовнішні сили, насамперед Київ, намагаються "розгойдати ситуацію в регіоні", але "в Кишиневі розуміють наслідки розморожування конфлікту на Дністрі і не ведуться на подібні провокації".

Також Поліщук заявив, що Молдова не йшла назустріч пропозиціям Росії "почати субстантивні переговори за параметрами всеосяжного врегулювання на Дністрі".

Молдова офіційно вважає російські війська, які перебувають у Придністров'ї після нетривалих бойових дій 1992 року, окупаційними і вимагає від Москви їх вивести. Там відмовляються, посилаючись на бажання невизнаного "Придністров'я".

Раніше президентка Молдови Мая Санду висловила думку, що у разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, могли б виникнути умови для врегулювання придністровського конфлікту.

Водночас, на думку депутата парламенту Молдови Оазу Нантоя, представника партії президентки Молдови PAS, Кремль потенційно може наказати російському угрупованню у невизнаному Придністров’ї "вдарити у спину" Україні, але у самому Придністров’ї зовсім не зацікавлені брати участь у війні.

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