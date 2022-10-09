На невеликому італійському острові Стромболі прокинувся вулкан
Неділя, 9 жовтня 2022, 21:41
На італійському острові Стромболі, що розташований північніше Сицилії, прокинувся вулкан, у море вивергається лава й попіл.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.
У зв’язку з початком виверження служба цивільного захисту підвищила рівень попередження до помаранчевого, що передбачає ретельніший моніторинг ситуації.
Місцевих мешканців закликають стежити за новинами й рекомендаціями органів цивільного захисту, уникати перебування надворі та біля вікон, на випадок, якщо їх виб’є вибуховою хвилею від виверження.
Italy's Stromboli Volcano erupts again. Smoke, ash and lava flow into the sea#Italy #Stromboli #Volcano #Eruption #Nibiru #Lava #Italya #Sicilia #Sicily #Europe #Viral #Climate pic.twitter.com/TMdvRAjThf— Earth42morrow (@Earth42morrow) October 9, 2022
Вулкан Стромболі, однойменний з островом, є одним з чотирьох активних вулканів в Італії. Через те, що виверження добре видно з моря з великої відстані, його іноді називають "Середземноморським маяком". Певна незначна активність вулкану спостерігається регулярно, останнє серйозне виверження було у 2019 році. Тоді від падаючого каміння загинув турист, якого виверження застало зненацька неподалік від вершини, ще кілька людей отримали незначні травми.