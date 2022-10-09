На невеликому італійському острові Стромболі прокинувся вулкан

На італійському острові Стромболі, що розташований північніше Сицилії, прокинувся вулкан, у море вивергається лава й попіл.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

У зв’язку з початком виверження служба цивільного захисту підвищила рівень попередження до помаранчевого, що передбачає ретельніший моніторинг ситуації.

Фото: ANSA

Місцевих мешканців закликають стежити за новинами й рекомендаціями органів цивільного захисту, уникати перебування надворі та біля вікон, на випадок, якщо їх виб’є вибуховою хвилею від виверження.

Вулкан Стромболі, однойменний з островом, є одним з чотирьох активних вулканів в Італії. Через те, що виверження добре видно з моря з великої відстані, його іноді називають "Середземноморським маяком". Певна незначна активність вулкану спостерігається регулярно, останнє серйозне виверження було у 2019 році. Тоді від падаючого каміння загинув турист, якого виверження застало зненацька неподалік від вершини, ще кілька людей отримали незначні травми.