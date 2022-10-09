На небольшом итальянском острове Стромболи проснулся вулкан
Воскресенье, 9 октября 2022, 21:41
На итальянском острове Стромболи, который расположен севернее Сицилии, проснулся вулкан, в море извергается лава и пепел.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.
В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения до оранжевого, что предусматривает более активный мониторинг ситуации.
Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и возле окон, на случай, если их выбьет взрывной волной от извержения.
Italy's Stromboli Volcano erupts again. Smoke, ash and lava flow into the sea#Italy #Stromboli #Volcano #Eruption #Nibiru #Lava #Italya #Sicilia #Sicily #Europe #Viral #Climate pic.twitter.com/TMdvRAjThf— Earth42morrow (@Earth42morrow) October 9, 2022
Вулкан Стромболи, одноименный с островом, является одним из четырех активных вулканов в Италии. Из-за того, что извержение хорошо видно с моря с большого расстояния, его иногда называют "Средиземноморским маяком". Незначительная активность вулкана наблюдается регулярно, последнее серьезное извержение было в 2019 году. Тогда от падающих камней погиб турист, которого извержение застало внезапно неподалеку от вершины, еще несколько человек получили незначительные травмы.