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На небольшом итальянском острове Стромболи проснулся вулкан

фото, видео
Воскресенье, 9 октября 2022, 21:41

На итальянском острове Стромболи, который расположен севернее Сицилии, проснулся вулкан, в море извергается лава и пепел. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения до оранжевого, что предусматривает более активный мониторинг ситуации.

Фото: ANSA
Фото: ANSA

Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и возле окон, на случай, если их выбьет взрывной волной от извержения. 

Вулкан Стромболи, одноименный с островом, является одним из четырех активных вулканов в Италии. Из-за того, что извержение хорошо видно с моря с большого расстояния, его иногда называют "Средиземноморским маяком". Незначительная активность вулкана наблюдается регулярно, последнее серьезное извержение было в 2019 году. Тогда от падающих камней погиб турист, которого извержение застало внезапно неподалеку от вершины, еще несколько человек получили незначительные травмы. 

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Италия стихийные бедствия

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