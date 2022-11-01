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США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS

Вівторок, 1 листопада 2022, 11:49

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив високопоставлений представник міноборони США, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати вже надали 1400 "Стінгерів", тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов'язались (надати) 8 систем NASAMS та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше", - заявив представник міноборони США.

Він додав, що кілька країн країн виділили боєприпаси для NASAMS, і Сполучені Штати продовжують заохочувати інших союзників і партнерів надавати додаткові боєприпаси. 

27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи.

Нагадаємо, про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

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