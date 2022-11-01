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До Києва прибула єврокомісарка з питань енергетики

Вівторок, 1 листопада 2022, 13:59

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва  після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала у Twitter.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України.

Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон.

За її словами, ЄС готовий допомагати українцям, доки вони не переможуть.

Минулого тижня Кадрі Сімсон закликала уряди та приватні компанії Європейського Союзу пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

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Війна з РФ Енергетика

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