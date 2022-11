В Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибыла в Киев после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины.

Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России - жестокой и негуманной тактике, направленной на то, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", - написала Симсон.

