В Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибыла в Киев после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины.

Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России - жестокой и негуманной тактике, направленной на то, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", - написала Симсон.

I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector.



Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia - a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching.



The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2 — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

По ее словам, ЕС готов помогать украинцам, пока они не победят.

На прошлой неделе Кадри Симсон призвала правительства и частные компании Европейского Союза пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).