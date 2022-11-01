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660 років тюрми: в Італії ув'язнили десятки мафіозі за привласнення коштів з фондів ЄС

Вівторок, 1 листопада 2022, 19:16

Десятки сицилійських мафіозі та їхніх поплічників із числа "білих комірців" були поміщені до в'язниці під час масштабного судового процесу, який показав, як мафія обманом виманила у ЄС мільйони євро.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Півторарічний процес над 101 обвинуваченим, що проходив у будівлі суду в Мессіні, Сицилія, завершився у вівторок.

91 обвинувачений був засуджений до 660 років тюремного ув'язнення за такі злочини, як шахрайство, неправдиві заяви, вимагання, створення підроблених компаній для отримання незаконного прибутку і торгівлю наркотиками.

Двоє з лідерів банди відправляться до в'язниці на 30 років і 23 роки. Оголошення вердиктів і вироків тривало понад годину.

Під час судового процесу вперше було розкрито систему шахрайства, унаслідок якої до скарбниці двох мафіозних кланів, що базуються в горах Неброді, та їхніх спільників, включно з бухгалтерами, політиками і державними службовцями, витекло щонайменше 5 мільйонів євро із сільськогосподарських фондів ЄС.

"Суд показав, що існує сучасна мафія, яка перейшла від здирництва і наркотиків до більш складних форм отримання доходів, використовуючи шахрайство для отримання державних коштів, призначених для розвитку Сицилії", - сказав прокурор Мауріціо Де Лючія.

У 1980-х і 1990-х роках між двома кланами точилася війна за територію, унаслідок якої загинуло понад 40 осіб. Але пізніше вони відклали свої розбіжності у спільній спробі обдурити ЄС.

Підкуповуючи місцевих чиновників, вони знаходили ділянки землі, на які ще не були затребувані кошти ЄС, і привласнювали їх, погрожуючи землевласникам або складаючи підроблені договори оренди на ім'я підставних осіб.

Часто вони не обтяжували себе обробкою землі і навіть подавали заявки на фінансування на землях, які не використовуються для фермерських господарств або не контролюються ними, включно з ділянкою, яка належить католицькій церкві, та іншою ділянкою, яку використовує ВМС США для розміщення супутникового зв'язку.

"Понад 600 років тюремного ув'язнення - це дуже сильний сигнал. Тепер ця територія звільнена і може чогось навчити країну", - сказав прокурор.

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Італія кримінал

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