660 лет тюрьмы: в Италии посадили десятки мафиози за присвоение средств из фондов ЕС

Десятки сицилийских мафиози и их пособников из числа "белых воротничков" были заключены в тюрьму в ходе масштабного судебного процесса, который показал, как мафия обманом выманила у ЕС миллионы евро.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Полуторагодичный процесс над 101 обвиняемым, проходивший в здании суда в Мессине, Сицилия, завершился во вторник.

91 обвиняемый был приговорен к 660 годам тюремного заключения за такие преступления, как мошенничество, ложные заявления, вымогательство, создание поддельных компаний для получения незаконной прибыли и торговлю наркотиками.

Двое из лидеров банды отправятся в тюрьму на 30 лет и 23 года. Оглашение вердиктов и приговоров заняло более часа.

В ходе судебного процесса впервые была раскрыта система мошенничества, в результате которой в казну двух мафиозных кланов, базирующихся в горах Неброди, и их сообщников, включая бухгалтеров, политиков и государственных служащих, утекло не менее 5 миллионов евро из сельскохозяйственных фондов ЕС.

"Суд показал, что существует современная мафия, которая перешла от вымогательства и наркотиков к более сложным формам получения доходов, используя мошенничество для получения государственных средств, предназначенных для развития Сицилии", - сказал прокурор Маурицио Де Лючия.

В 2020 году, после четырехлетнего расследования, около 1000 полицейских нагрянули в дома десятков подозреваемых членов мафии.

В 1980-х и 1990-х годах между двумя кланами велась война за территорию, в результате которой погибло более 40 человек. Но позже они отложили свои разногласия в сторону в совместной попытке обмануть ЕС.

Подкупая местных чиновников, они находили участки земли, на которые еще не были востребованы средства ЕС, и присваивали их, угрожая землевладельцам или составляя поддельные договоры аренды на имя подставных лиц.

Часто они не утруждали себя обработкой земли и даже подавали заявки на финансирование на землях, не используемых для фермерских хозяйств или не контролируемых ими, включая участок, принадлежащий католической церкви, и другой участок, используемый ВМС США для размещения спутниковой связи.

"Более 600 лет тюремного заключения - это очень сильный сигнал. Теперь эта территория освобождена и может чему-то научить страну", - сказал прокурор.