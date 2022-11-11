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Швеція проти розміщення ядерної зброї на своїй території після вступу до НАТО

П'ятниця, 11 листопада 2022, 20:57

Поміркована партія Швеції, яка прийшла до влади на останніх парламентських виборах у вересні, виступає проти розміщення на території країни ядерної зброї після вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю агенції TT заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

За словами Біллстрьома, Швеція, як і Данія з Норвегією, в односторонньому порядку оголость про те, що не допустить розміщення ядерної зброї на своїй території.

"Це все ще довгострокова позиція Поміркованої партії. Ми ніколи не мали наміру змінювати умови заявки (на членство в НАТО), поданої попереднім урядом", – сказав він.

Раніше глава збройних сил Швеції Мікаель Байден порекомендував країні на початковому етапі утриматися від будь-яких застережень щодо співпраці у сфері ядерної зброї: "Проведення червоних ліній ще до того, як ми станемо членом НАТО, лише створює перешкоди і тертя".

Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо також заявив, що країна після набуття членства в НАТО не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території, та немає жодних ознак того, що хтось це їй пропонує.

Фінляндія і Швеція у травні разом подали заявку на членство в НАТО. Її вже ратифікували всі країни Альянсу, окрім Угорщини й Туреччини. Остання висуває претензії до Швеції через, на її думку, недостатню боротьбу з тероризмом.

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Швеція Розширення НАТО Ядерна зброя

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