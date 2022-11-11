Швеция против размещения ядерного оружия на своей территории после вступления в НАТО
Умеренная партия Швеции, которая пришла к власти на последних парламентских выборах в сентябре, выступает против размещения на территории страны ядерного оружия после вступления в Североатлантический Альянс.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству TT заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём.
По словам Биллстрема, Швеция, как и Дания с Норвегией, в одностороннем порядке объявит о том, что не допустит размещения ядерного оружия на своей территории.
"Это все еще долгосрочная позиция Умеренной партии. Мы никогда не намеревались менять условия заявки (на членство в НАТО), поданной предыдущим правительством", - сказал он.
Ранее глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок относительно сотрудничества в сфере ядерного оружия: "Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом НАТО, лишь создает препятствия и трения".
Ранее президент Финляндии Сауле Ниинистьо также заявил, что страна после обретения членства в НАТО не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, и нет никаких признаков того, что кто-то это ей предлагает.
Финляндия и Швеция в мае вместе подали заявку на членство в НАТО. Ее уже ратифицировали все страны Альянса, кроме Венгрии и Турции. Последняя выдвигает претензии к Швеции из-за, по ее мнению, недостаточной борьбы с терроризмом.