Сунак пообіцяв бути жорстким до РФ на саміті G20

Новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обіцяє кинути виклик путінському режиму на зустрічі світових лідерів G20 в Індонезії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Сунак вирушає на Балі в неділю вдень на саміт найбільших економік світу G20. Британські офіційні особи готувалися до цієї зустрічі, вважаючи, що там буде президент Росії.

Очікувалося, що прем'єр-міністр Сунак разом із іншими світовими лідерами засудить Владіміра Путіна за його війну в Україні в обличчя. Але минулого тижня Москва заявила, що Путін не приїде, а замість нього Кремль направить міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, тож слова гніву будуть спрямовані на нього.

Виступаючи перед від'їздом до Індонезії, Сунак сказав, що "війна Путіна викликала спустошення у всьому світі, знищуючи життя та вкидаючи міжнародну економіку у хаос".

"Цей саміт G20 не буде "бізнесом як зазвичай". Ми кинемо виклик путінському режиму і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, який представляє форум G20", - сказав Сунак.

Цьогоріч через присутність Росії на зустрічі не буде однієї з основних дипломатичних традицій цього зібрання - так званого сімейного фото, де лідери позують для групового знімку.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.

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