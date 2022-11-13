Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сунак пообіцяв бути жорстким до РФ на саміті G20

Неділя, 13 листопада 2022, 11:31

Новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обіцяє кинути виклик путінському режиму на зустрічі світових лідерів G20 в Індонезії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Сунак вирушає на Балі в неділю вдень на саміт найбільших економік світу G20. Британські офіційні особи готувалися до цієї зустрічі, вважаючи, що там буде президент Росії.

Сунак і Зеленський зберігають обережність після заяв РФ про вихід з Херсона

Очікувалося, що прем'єр-міністр Сунак разом із іншими світовими лідерами засудить Владіміра Путіна за його війну в Україні в обличчя. Але минулого тижня Москва заявила, що Путін не приїде, а замість нього Кремль направить міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, тож слова гніву будуть спрямовані на нього.

Виступаючи перед від'їздом до Індонезії, Сунак сказав, що "війна Путіна викликала спустошення у всьому світі, знищуючи життя та вкидаючи міжнародну економіку у хаос".

"Цей саміт G20 не буде "бізнесом як зазвичай". Ми кинемо виклик путінському режиму і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, який представляє форум G20", - сказав Сунак.

Цьогоріч через присутність Росії на зустрічі не буде однієї з основних дипломатичних традицій цього зібрання - так званого сімейного фото, де лідери позують для групового знімку.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G20 Велика Британія

Статті

Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії

Що стоїть за російськими "активними заходами" у Норвегії? Чи є підстави говорити про підготовку диверсій на норвезькій енергетичній інфраструктурі?
11 листопада 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Мін'єврокульт та інші збочення: чому поєднання євроінтеграції та Мінкульту є небезпечною ідеєю

Задумана реформа, якщо буде проведена, – стане найгіршим від 2014 року управлінським рішенням у сфері координації інтеграції України до ЄС та НАТО.
11 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому план Маршалла для України має стати і масштабним, і "зеленим" – лист United4Ukraine

Амбітний план переоснащення промисловості та економіки України має зробити Європу міцнішою перед обличчям загроз енергетичній безпеці та кліматичної кризи.
11 листопада 2022 — United4Ukraine