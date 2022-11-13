Сунак пообещал быть жестким к РФ на саммите G20

Новый премьер-министр Британии Риши Сунак обещает бросить вызов путинскому режиму на встрече мировых лидеров G20 в Индонезии.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Сунак отправляется на Бали в воскресенье днем ​​на саммит крупнейших экономик мира G20. Британские официальные лица готовились к этой встрече, полагая, что там будет президент России.

Ожидалось, что премьер-министр Сунак вместе с другими мировыми лидерами осудит Владимира Путина за его войну в Украине в лицо. Но на прошлой неделе Москва заявила, что Путин не приедет, а вместо него Кремль направит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и слова гнева будут направлены на него.

Выступая перед отъездом в Индонезию, Сунак сказал, что "война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизнь и вбрасывая международную экономику в хаос".

"Этот саммит G20 не будет "бизнесом как обычно". Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим их презрение к тому типу международного сотрудничества и уважению суверенитета, который представляет форум G20", - сказал Сунак.

В этом году из-за присутствия России на встрече не будет одной из основных дипломатических традиций этого собрания – так называемого семейного фото, где лидеры позируют для группового снимка.

По данным СМИ, Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и призвали союзников присоединиться к ним.

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