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Глава МЗС Естонії привітав українців з зі звільненням Херсона

Неділя, 13 листопада 2022, 11:57

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою привітав українців зі звільненням Херсона.

Про це Рейнсалу розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Розмовляв з моїм другом Дмитром Кулебою иа привітав його від імені Естонії із визволенням Херсона. Ми говорили про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до майбутніх важких часів узимку.

Кулеба розповів у своєму Twitter, що подякував уряду Естонії за його рішення надати генератори, щоб допомогти Україні подолати енергетичні виклики.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

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Естонія Війна з РФ

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