Глава МЗС Естонії привітав українців з зі звільненням Херсона

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою привітав українців зі звільненням Херсона.

Про це Рейнсалу розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Розмовляв з моїм другом Дмитром Кулебою иа привітав його від імені Естонії із визволенням Херсона. Ми говорили про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до майбутніх важких часів узимку.

Spoke with my friend @DmytroKuleba & congratulated him on behalf of #Estonia for the liberation of #Kherson. We talked about the need to establish a special tribunal to hold Russia accountable.



🇪🇪 is sending more humanitarian aid to 🇺🇦 to help prepare for tough times ahead. pic.twitter.com/pj76H3X6c4