Естонська митниця заблокувала ввезення російської пропаганди до ЄС

Податково-митний департамент Естонії (MTA) повідомив, що ввезення понад тонни друкованих видань з Росії до Європейського Союзу було заблоковано через підозру в порушенні санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR

В MTA 11 червня розповіли, що 6 червня до митного пункту Койдула прибула вантажівка, що прямувала транзитом з Росії до Фінляндії, у вантажі якої було 1465 кілограмів друкованих видань, зокрема газет.

Товар було направлено на митний огляд. Митники встановили, що частина газет містила російські пропагандистські наративи про війну в Україні.

Через підозру в порушенні санкцій ввезення товару до Європейського Союзу було заблоковано.

"Не всі газети містять лише новини. Іноді разом з ними поширюються й прокремлівські наративи", – прокоментували в MTA.

Раніше повідомлялося, що естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.

У квітні 2023 року президент Естонії Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.