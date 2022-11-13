Глава МИД Эстонии поздравил украинцев с освобождением Херсона

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поздравил украинцев с освобождением Херсона.

Об этом Рейнсалу рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Разговаривал с моим другом Дмитрием Кулебой и поздравил его от имени Эстонии с освобождением Херсона. Мы говорили о необходимости создания специального трибунала для привлечения России к ответственности", - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что Эстония посылает больше гуманитарной помощи в Украину, чтобы подготовиться к предстоящим трудным временам зимой.

Кулеба рассказал в своем Twitter, что поблагодарил правительство Эстонии за его решение предоставить генераторы, чтобы помочь Украине преодолеть энергетические вызовы.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы.

Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.