Прем’єр Британії запропонував 5 кроків для зменшення впливу РФ на світову економіку

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак перед самітом G20 в Індонезії виклав своє бачення кроків, які варто зробити для зменшення впливу Росії на світову економіку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці, опублікованій у The Telegraph.

Сунак відзначив, що лідери мають брати на себе відповідальність і приходити на зустрічі, але Путін - винуватець війни і низки глобальних проблем - вирішив не з’являтися на саміті Групи двадцяти.

Ріші Сунак також привітав відвоювання Україною правобережної Херсонщини - за кілька тижнів після того, як Путін заявив, що Херсон "назавжди" увійде до складу РФ.

"Це історична подія у боротьбі України за повернення того, що їй належить. Українці стоять за фундаментальні принципи, які важливі для всіх нас - принципи суверенітету і самовизначення, які є наріжними каменями стабільного міжнародного порядку", - зазначив прем’єр.

Він зазначив, що Британія продовжить військову підтримку України та нагадав про останній з обіцяних пакетів допомоги.

Першим з п’яти кроків, які світ має зробити, він називає термінову підтримку на зимовий час там, де це необхідно - і в Україні, і громадянам інших країн, які опинились у скруті через надвисокі ціни на енергоносії.

По-друге, пише Сунак, світ має не дозволити Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки. "Я підтримую генерального секретаря ООН у тому, що зерновози мають рухатися Чорним морем, і закликаю всі ті країни, які можуть виробити більше продовольства або вивільнити запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити постачання", - зазначає Сунак.

Третім кроком він називає усунення енергетичної залежності від таких країн, як Росія, у четвертому говорить про просування вільних ринків і відкритої світової економіки.

П’ятим кроком Ріші Сунак закликав протидіяти втягненню у "кредитні пастки" бідніших країн, а також усувати причини прискорення інфляції.

"Ми не дозволимо, щоб наше економічне майбутнє було заручником дій держави-вигнанця... Натомість ми будемо підтримувати Україну та працювати над виконанням кожного елементу цього плану з п’яти пунктів, сприяючи вільним ринкам і глобальній економіці", - підсумував прем’єр.

Раніше Ріші Сунак заявив, що саміт "двадцятки" в Індонезії не може бути про "бізнес як зазвичай" і пообіцяв бути жорстким до Росії.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.

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