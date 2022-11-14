Премьер Британии предложил 5 шагов для уменьшения влияния РФ на мировую экономику

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед саммитом G20 в Индонезии изложил свое видение шагов, которые следует сделать для уменьшения влияния России на мировую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке, опубликованной в The Telegraph.

Сунак отметил, что лидеры должны брать на себя ответственность и приходить на встречи, но Путин - виновник войны и ряда глобальных проблем - решил не появляться на саммите Группы двадцати.

Риши Сунак также приветствовал отвоевание Украиной правобережной Херсонщины - через несколько недель после того, как Путин заявил, что Херсон "навсегда" войдет в состав РФ.

"Это историческое событие в борьбе Украины за возвращение того, что ей принадлежит. Украинцы стоят за фундаментальные принципы, которые важны для всех нас - принципы суверенитета и самоопределения, которые являются краеугольными камнями стабильного международного порядка", - отметил премьер.

Он отметил, что Великобритания продолжит военную поддержку Украины и напомнил о последнем из обещанных пакетов помощи.

Первым из пяти шагов, которые мир должен сделать, он называет срочную поддержку на зимнее время там, где это необходимо - и в Украине, и гражданам других стран, которые оказались в беде из-за сверхвысоких цен на энергоносители.

Во-вторых, пишет Сунак, мир не должен позволить России шантажировать всех вопросом продовольственной безопасности. "Я поддерживаю генерального секретаря ООН в том, что зерновозы должны двигаться по Черному морю, и призываю все те страны, которые могут произвести больше продовольствия или высвободить запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки", - отмечает Сунак.

Третьим шагом он называет устранение энергетической зависимости от таких стран, как Россия, в четвертом говорит о продвижении свободных рынков и открытой мировой экономики.

Пятым шагом Риши Сунак призвал противодействовать втягиванию в "кредитные ловушки" более бедных стран, а также устранять причины ускорения инфляции.

"Мы не позволим, чтобы наше экономическое будущее было заложником действий государства-изгоя... Вместо этого мы будем поддерживать Украину и работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике", - подытожил премьер.

Ранее Риши Сунак заявил, что саммит "двадцатки" в Индонезии не может быть о "бизнесе как обычно" и пообещал быть жестким к России.

По данным СМИ, Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним.

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