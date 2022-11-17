Гаазький суд підтвердив українську версію причин катастрофи MH17

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, дійшов рішення про те, що авіалайнер був збитий комплексом "Бук" з території, що була не підконтрольна Україні.

Про це заявив суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду в судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"MH17 був збитий внаслідок запуску ракети комплексу "Бук" з поля поблизу Первомайського, ціллю якою був саме літак рейсу MH17", - заявив суддя, зачитавши довгий перелік доказів та експертиз, що підтверджують як місце запуску, так і те, що йдеться про такий зенитно-ракетний комплекс.

Суд розглянув також інші версії катастрофи, включно з тими, які суддя Стейнхаус назвав "фантастичними".

"Інші теорії щодо місця запуску були виключені на фоні доказів того, що запуск ракети "Бук" був здійснений саме з поля поблизу Первомайського", - підкреслив він. Також суд вивчав можливість того, що ціллю був інший літак, та виключив її.

Утім, суд вважає, що ЗРК "Бук" привезли з Російської Федерації передусім для збивання українських військових літаків. Тому після катастрофи MH17 цей комплекс "швидко вивезли в Російську Федерацію, розраховуючи на те, що це дозволить запобігти міжнародному скандалу".

Утім, суд вважає, що намір збивати військові, а не цивільні літаки не зменшує вину обвинувачуваних. "Обвинувачувані, що не є комбатантами, не мали права здійснювати обстріл також військового літака".

Раніше Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Детально про рішення Гаазького суду та його наслідки читайте у статті Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Також "Європейська правда" веде відеотрансляцію засідання суду у Гаазі, де триває оголошення вироку.