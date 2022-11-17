Гаагский суд подтвердил украинскую версию причин катастрофы MH17

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, пришел к решению о том, что авиалайнер был сбит комплексом "Бук" с территории, которая была не подконтрольна Украине.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время объявления решения суда в судебном комплексе Схипхола, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"MH17 был сбит в результате запуска ракеты комплекса "Бук" с поля вблизи Первомайского, целью которой был именно самолет рейса MH17", - заявил судья, зачитав длинный перечень доказательств и экспертиз, подтверждающих как место запуска, так и то, что речь идет о таком зенитно-ракетном комплексе.

Суд рассмотрел также другие версии катастрофы, включая те, которые судья Стейнхаус назвал "фантастическими".

"Другие теории относительно места запуска были исключены на фоне доказательств того, что запуск ракеты "Бук" был осуществлен именно с поля вблизи Первомайского", - подчеркнул он. Также суд изучал возможность того, что целью был другой самолет, и исключил ее.

Впрочем, суд считает, что ЗРК "Бук" привезли из Российской Федерации прежде всего для сбивания украинских военных самолетов. Поэтому после катастрофы MH17 этот комплекс "быстро вывезли в Российскую Федерацию, рассчитывая на то, что это позволит предотвратить международный скандал".

Впрочем, суд считает, что намерение сбивать военные, а не гражданские самолеты не уменьшает вину обвиняемых. "Обвиняемые, не являющиеся комбатантами, не имели права осуществлять обстрел также военного самолета".

Ранее Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Подробно о решении Гаагского суда и его последствиях читайте в статье Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ.

Также "Европейская правда" ведет видеотрансляцию заседания суда в Гааге, где продолжается оглашение приговора.