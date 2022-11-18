Чарльз ІІІ заборонив подавати фуа-гра в королівських резиденціях

Британський король Чарльз ІІІ розпорядився не подавати у всіх монарших резиденціях фуа-гра – страву з качиної або гусячої печінки, приготування якої вважається етично сумнівним через жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Лист, який отримала організація "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA), підтверджує, що заборона на фуа-гра діє в усіх королівських резиденціях, зокрема Балморал, Сандрінгем, Віндзорський замок, замок Гіллсборо та Букінгемський палац.

"Відеозаписів болісного насильницького годування птахів достатньо, щоб викликати в будь-кого нудоту", – прокоментувала віцепрезидентка британського віддівлення PETA Еліз Аллен, закликавши інших наслідувати приклад Чарльза ІІІ.

Як відомо, для виробництва фуа-гра качок і гусей годують надміру жирною їжею, поки їхня печінка не роздувається до розміру, вдесятеро більшого за норму, а потім зарізають.

Британський король Чарльз – давній противник фуа-гра, вживання якого він заборонив у власних володіннях понад десять років тому. У Британії існує заборона на виробництво фуа-гра, але не на його продаж або імпорт.

Новий монарх віддавна вважається прихильником екологічного способу життя й високих стандартів добробуту в сільському господарстві. За власним зізнанням, Чарльз заправляє машину біомасою і розмовляє з деревами.

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