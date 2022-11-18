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Чарльз ІІІ запретил подавать фуа-гра в королевских резиденциях

Пятница, 18 ноября 2022, 23:03

Британский король Чарльз III распорядился не подавать во всех монарших резиденциях фуа-гра - блюдо из утиной или гусиной печени, приготовление которого считается этически сомнительным из-за жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Письмо, которое получила организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), подтверждает, что запрет на фуа-гра действует во всех королевских резиденциях, в частности Балморал, Сандрингем, Виндзорский замок, замок Гиллсборо и Букингемский дворец.

"Видеозаписей мучительного насильственного кормления птиц достаточно, чтобы вызвать у любого тошноту", - прокомментировала вице-президент британского отделения PETA Элиз Аллен, призвав других последовать примеру Чарльза III.

Как известно, для производства фуа-гра уток и гусей кормят излишне жирной пищей, пока их печень не раздувается до размера, в десять раз больше нормы, а затем зарезают.

Британский король Чарльз - давний противник фуа-гра, употребление которого он запретил в собственных владениях более десяти лет назад. В Британии существует запрет на производство фуа-гра, но не на его продажу или импорт.

Новый монарх давно считается сторонником экологического образа жизни и высоких стандартов благосостояния в сельском хозяйстве. По собственному признанию, Чарльз заправляет машину биомассой и разговаривает с деревьями.

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Великобритания

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