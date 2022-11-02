США стурбовані іранськими погрозами на адресу Саудівської Аравії

Сполучені Штати стурбовані погрозами з боку Ірану на адресу Саудівської Аравії і без вагань дадуть відповідь у разі необхідності.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми стурбовані картиною загроз, і ми залишаємося в постійному контакті по військових і розвідувальних каналах з саудитами. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоні ", - сказав представник Ради національної безпеки.

Його заява прозвучала після того як Wall Street Journal повідомив, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі Сполученими Штатами, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на об'єкти в королівстві.

Саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.

Приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.