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США обеспокоены иранскими угрозами в адрес Саудовской Аравии

Среда, 2 ноября 2022, 11:20

Соединенные Штаты обеспокоены угрозами со стороны Ирана в адрес Саудовской Аравии и без колебаний ответят в случае необходимости.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обеспокоены картиной угроз, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудитами. Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - сказал представитель Совета национальной безопасности.

Его заявление прозвучало после того как Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с Соединенными Штатами, предупреждая о неизбежной атаке со стороны Ирана на объекты в королевстве.

Саудовские чиновники заявили американским коллегам со ссылкой на собственные разведданные, что Иран готов совершить нападения как на их королевство, так и на иракский город Эрбиль, пытаясь отвлечь внимание от внутренних протестов, которые бушуют в стране с сентября.

С конца сентября Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом, когда тот направлялся в город Эрбиль, где базируются войска США.

Поводом к атаке Тегеран назвал разжигание беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбиле.

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США Иран

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