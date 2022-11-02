Глава МЗС Британії: виходом із "зернової угоди" Путін вистрілив собі в ногу

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пояснив, чому Росія вирішила повернутися до виконання "зернової угоди" незабаром після того, як призупинила участь у ній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", – написав Клеверлі у Twitter.

Глава британського МЗС також закликав до продовження Чорноморської зернової ініціативи після листопада "без подальших перешкод з боку Росії".

Putin must stop using food as a weapon.



He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.



The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 2, 2022

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", могла б працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана.

Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди. А в середу про відновлення Москвою участі в ініціативі заявили турецька та російська сторони.

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