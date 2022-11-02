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Глава МЗС Британії: виходом із "зернової угоди" Путін вистрілив собі в ногу

Середа, 2 листопада 2022, 17:09

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пояснив, чому Росія вирішила повернутися до виконання "зернової угоди" незабаром після того, як призупинила участь у ній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", – написав Клеверлі у Twitter.

Глава британського МЗС також закликав до продовження Чорноморської зернової ініціативи після листопада "без подальших перешкод з боку Росії".

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден. 

Путін розповів про "гарантії України" й умову виходу із "зернової угоди"

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", могла б працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана.

Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди. А в середу про відновлення Москвою участі в ініціативі заявили турецька та російська сторони. 

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також нове відео ЄвроПравди: Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

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Велика Британія Зернова угода

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