Глава МЗС Британії: виходом із "зернової угоди" Путін вистрілив собі в ногу

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пояснив, чому Росія вирішила повернутися до виконання "зернової угоди" незабаром після того, як призупинила участь у ній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", – написав Клеверлі у Twitter.

Глава британського МЗС також закликав до продовження Чорноморської зернової ініціативи після листопада "без подальших перешкод з боку Росії".

