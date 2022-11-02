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Глава МИД Британии: выходом из "зернового соглашения" Путин выстрелил себе в ногу

Среда, 2 ноября 2022, 17:09

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объяснил, почему Россия решила вернуться к выполнению "зернового соглашения" вскоре после того, как приостановила участие в нем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Путин должен прекратить использование продовольствия как оружия. Он осознал, что выстрелил себе в ногу, когда запретил судам заходить в украинские порты, чтобы они загружались зерном и кормили мир", - написал Клеверли в Twitter.

Глава британского МИД также призвал к продолжению Черноморской зерновой инициативы после ноября "без дальнейших препятствий со стороны России".

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?

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Великобритания Зерновой коридор

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