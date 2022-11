Глава МИД Британии: выходом из "зернового соглашения" Путин выстрелил себе в ногу

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объяснил, почему Россия решила вернуться к выполнению "зернового соглашения" вскоре после того, как приостановила участие в нем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Путин должен прекратить использование продовольствия как оружия. Он осознал, что выстрелил себе в ногу, когда запретил судам заходить в украинские порты, чтобы они загружались зерном и кормили мир", - написал Клеверли в Twitter.

Глава британского МИД также призвал к продолжению Черноморской зерновой инициативы после ноября "без дальнейших препятствий со стороны России".

Putin must stop using food as a weapon.



He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.



The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments.