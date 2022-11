Кулеба закликає до повної заборони пропагандистських ресурсів РФ за підбурювання до геноциду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що в ефірах підконтрольних Кремлю телеканалів фактично здійснюється підбурювання до геноциду українців і ці ресурси варто заборонити в усіх країнах світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, коментуючи опубліковані проектом Russian Media Monitor фрагменти з ефіру російського телеканалу.

У ньому прямо розповідають, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура, а коментуючий депутат Держдуми заявляє, що це є "виявом священної ненависті" до українців і має на меті змусити цивільне населення вимагати капітуляції.

"Підбурювання до геноциду на російському телебаченні - у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б’є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити - і в ЄС, і в інших країнах світу", - відреагував Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5