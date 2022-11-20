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Кулеба закликає до повної заборони пропагандистських ресурсів РФ за підбурювання до геноциду

Неділя, 20 листопада 2022, 14:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що в ефірах підконтрольних Кремлю телеканалів фактично здійснюється підбурювання до геноциду українців і ці ресурси варто заборонити в усіх країнах світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, коментуючи опубліковані проектом Russian Media Monitor фрагменти з ефіру російського телеканалу.

У ньому прямо розповідають, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура, а коментуючий депутат Держдуми заявляє, що це є "виявом священної ненависті" до українців і має на меті змусити цивільне населення вимагати капітуляції. 

"Підбурювання до геноциду на російському телебаченні - у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б’є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити - і в ЄС, і в інших країнах світу", - відреагував Кулеба. 

Нагадаємо, на початку березня за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили зокрема Канада і Чорногорія.

Водночас, нещодавно стало відомо, що RT починає мовлення у Сербії. В МЗС України закликали не видавати дозвіл на його роботу. 

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МЗС

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