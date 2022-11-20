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Кулеба призывает к полному запрету пропагандистских ресурсов РФ за подстрекательство к геноциду

Воскресенье, 20 ноября 2022, 14:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал полностью запретить подконтрольные Кремлю информационные ресурсы по всему миру, отметил, что в эфирах фактически осуществляется подстрекательство к геноциду украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, комментируя опубликованные проектом Russian Media Monitor фрагменты из эфира российского телеканала.

В нем прямо рассказывают, что целью ракетных ударов России является энергетическая инфраструктура, а комментирующий депутат Госдумы заявляет, что это является "проявлением священной ненависти" к украинцам и имеет целью заставить гражданское население требовать капитуляции. 

"Подстрекательство к геноциду на российском телевидении - в полном разгаре. Они признают, что Россия бьет по украинской критической инфраструктуре для того, чтобы создать невыносимые условия для гражданского населения, и призывают к новым ударам. Российскую пропаганду нужно полностью запретить - и в ЕС, и в других странах мира", - отреагировал Кулеба. 

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС, в Евросоюзе запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение также приняли Канада и Черногория.

В то же время, недавно стало известно, что RT начинает вещание в Сербии. В МИД Украины призвали не выдавать разрешение на его работу. 

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МИД

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