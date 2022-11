Кулеба призывает к полному запрету пропагандистских ресурсов РФ за подстрекательство к геноциду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал полностью запретить подконтрольные Кремлю информационные ресурсы по всему миру, отметил, что в эфирах фактически осуществляется подстрекательство к геноциду украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, комментируя опубликованные проектом Russian Media Monitor фрагменты из эфира российского телеканала.

В нем прямо рассказывают, что целью ракетных ударов России является энергетическая инфраструктура, а комментирующий депутат Госдумы заявляет, что это является "проявлением священной ненависти" к украинцам и имеет целью заставить гражданское население требовать капитуляции.

"Подстрекательство к геноциду на российском телевидении - в полном разгаре. Они признают, что Россия бьет по украинской критической инфраструктуре для того, чтобы создать невыносимые условия для гражданского населения, и призывают к новым ударам. Российскую пропаганду нужно полностью запретить - и в ЕС, и в других странах мира", - отреагировал Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5