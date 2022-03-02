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ЄС наклав санкції на RT і Sputnik

Середа, 2 березня 2022, 14:17

За рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно забороняють роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі 2 березня. 

Sputnik і RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) потрапляють у заборону "до припинення агресії проти України, та до того часу, коли РФ і асоційовані з нею медіакомпанії припинять поширення дезінформації і маніпуляцію інформацією, спрямовану проти ЄС і країн-членів".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що системна маніпуляція інформацією та дезінформація використовувалася Кремлем як інструмент для агресії проти України.

"Це також суттєва і пряма загроза для громадського поряду і безпеки ЄС. Нині ми робимо важливий крок проти маніпуляційних операцій Путіна", - зазначив він, нагадавши, що низка пропагандистів ще раніше опинилися під санкціями. 

Аргументами рішення називають те, що ці медіаресурси напряму або опосередковано контролюються топ-посадовцями РФ та відіграють значну роль у підтримці збройної агресії проти України; що Росія системно провадить кампанії з дезінформації і перекручування фактів задля дестабілізації ситуації у сусідніх країнах, ЄС загалом чи окремих країнах-членах.

"Зокрема, дезінформація і маніпуляції систематично спрямовувалися проти європейських політичних партій, особливо у період виборів, проти громадянського суспільства, гендерних та етнічних меншин, біженців та функціонування демократичних інституцій", - зазначають у тексті. 

"Це рішення доповнює пакет заходів, анонсованих 27 лютого, що включає надання обладнання Збройним силам України через механізм ЄС European Peace Facility, закриття повітряного простору й аеропортів ЄС для російських перевізників, заборону транзакцій з Центральним банком Росії та відключення окремих банків від SWIFT", - нагадує пресслужба.

Нагадаємо, у Євросоюзі вже назвали 7 російських банків, які відключать від фінансової системи SWIFT з 10-денним перехідним періодом.

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