Європарламент схвалив оновлені правила захисту критичної інфраструктури ЄС

Європарламент фінально схвалив оновлені правила щодо покращення захисту критичної інфраструктури країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

"За" проголосували 595 депутатів, "проти" - 17, утрималися - 24.

Оновлені правила гармонізують визначення критичної інфраструктури, щоб воно було взаємосумісним для різних країн блоку.

Законодавство охоплює сектори енергетики, транспорту, банківської системи, інфраструктури фінансових ринків, цифрову інфраструктуру, водопостачання та водовідведення, увесь ланцюжок харчової промисловості, інфраструктуру системи охорони здоров’я, держустанов, та посилює вимоги щодо оцінки ризиків і звітування про агентів, яких вважають належними до критичної інфраструктури.

Згідно з новими правилами, країни-члени мають схвалити національні стратегії стійкості та підтримувати транскордонну комунікацію щодо цих питань у визначений спосіб.

Для забезпечення прозорості, агенти, яких вважають частиною критичної інфраструктури, мають інформувати національні органи влади про будь-які інциденти чи проблеми, а органи влади - повідомляти про це громадськість, якщо це становить суспільний інтерес.

У попередній редакції директиви про критичну інфраструктуру, у спільну рамку європейських правил потрапляла лише енергетична інфраструктура і транспорт. Нове законодавство узгоджене також із нещодавно прийнятою директивою про кібербезпеку.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала посилити захист критичної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках".



