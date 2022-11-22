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Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС

Вторник, 22 ноября 2022, 14:32

Европарламент финально одобрил обновленные правила по улучшению защиты критической инфраструктуры стран Евросоюза. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"За" проголосовали 595 депутатов, "против" - 17, воздержались - 24.

Обновленные правила гармонизируют определение критической инфраструктуры, чтобы оно было совместимым для разных стран блока. 

Законодательство охватывает 11 сфер - энергетику, транспорт, инфраструктуру банковской системы и финансовых рынков, цифровую инфраструктуру, водоснабжение и водоотвод, всю цепочку пищевой промышленности, инфраструктуру системы здравоохранения, госучреждений, и ужесточает требования по оценке рисков и отчетности об агентах, которых считают принадлежащими к критической инфраструктуре.  

Согласно новым правилам, страны-члены должны одобрить национальные стратегии устойчивости и поддерживать трансграничную коммуникацию по этим вопросам определенным образом. 

Для обеспечения прозрачности, агенты, которых считают частью критической инфраструктуры, должны информировать национальные органы власти о любых инцидентах или проблемах, а органы власти - сообщать об этом общественности, если это представляет общественный интерес. 

В предыдущей редакции директивы о критической инфраструктуре, в общую рамку европейских правил попадала только энергетическая инфраструктура и транспорт. Новое законодательство согласовано также с недавно принятой директивой о кибербезопасности. 

Напомним, Еврокомиссия предложила усилить защиту критической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках".

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Европарламент

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