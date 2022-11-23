Совбез ООН проведет экстренные дебаты из-за обстрелов РФ, выступит Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".
Зеленский выступит на экстренных дебатах, созванных по запросу Украины, которые должны начаться в 16:00 по местному времени в Нью-Йорке (в 23:00 по Киеву).
Президент Владимир Зеленский ранее поручил послу Украины в ООН потребовать созыва заседания Совбеза из-за российских ракетных ударов в среду.
23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
В результате значительная часть Украины столкнулась с отключением света, как соседняя Молдова.