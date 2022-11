МЗС Латвії: щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців та закликав перемогти наступників Сталіна.

Про це він написав у суботу у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив глава МЗС Латвії.

Today we honour memory of millions of Ukrainians killed by Stalin’s regime during #Holodomor. 90 years later Russia again has launched full scale genocide against Ukrainians. To avoid such tragedies in future, we must defeat Stalin’s successors now #HolodomorRemembranceDay