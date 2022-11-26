Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МЗС Латвії: щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна

Субота, 26 листопада 2022, 09:39

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців та закликав перемогти наступників Сталіна.

Про це він написав у суботу у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид проти українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - зазначив глава МЗС Латвії.

МЗС України в суботу закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії.

Між тим, у німецькому Бундестазі підготували визнання Голодомору геноцидом, голосуватимуть наступного тижня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Війна з РФ

Статті

Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка

Яким насправді є ставлення Папи Франциска до війни в Україні? За 9 місяців війни він зробив низку заяв, частина з яких дуже образила багатьох українців.
25 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Соціальні мережі та проміжні вибори в США: як зупинили потік дезінформації

Цьогорічну виборчу кампанію у США оцінюють як перемогу техгігантів над дезінформацією. Як соціальним мережам вдалося добитися цього?
25 листопада 2022 — Анастасія Романюк, для Європейської правди

Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний

ЄС вдалося уникнути нового конфлікту на Балканах, який міг розпочатися вже 24 листопада. Проте криза між Сербією та Косовом зайшла занадто далеко.
24 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда