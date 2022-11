МИД Латвии: во избежание трагедий Голодомора нужно победить преемников Сталина

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что через 90 лет после Голодомора Россия совершает новый геноцид украинцев и призвал победить преемников Сталина.

Об этом он написал в субботу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора. Через 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид против украинцев. Чтобы избежать подобных трагедий в будущем, мы должны победить преемников Сталина сейчас", - отметил глава МИД Латвии.

Today we honour memory of millions of Ukrainians killed by Stalin’s regime during #Holodomor. 90 years later Russia again has launched full scale genocide against Ukrainians. To avoid such tragedies in future, we must defeat Stalin’s successors now #HolodomorRemembranceDay