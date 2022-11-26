Кілька країн оголосили про виділення мільйонів євро для ініціативи "Зерно з України"

В рамках саміту з продовольчої безпеки у Києві в суботу декілька країн світу оголосили про виділення значних сум для ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), яка покликана забезпечити доставку українського зерна до найбідніших країн Азії та Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бельгія оголосила, що зробить внесок у розмірі 10 млн євро. Присутній на саміті у Києві глава бельгійського уряду Александр де Кроо зазначив, що започаткована Україною ініціатива допоможе задовольнити продовольчі потреби людей у ​​світі та стабілізувати ціни.

Президент Франції Еммануель Макрон у онлайн-зверненні до саміту повідомив, що Франція виділить 6 млн євро на додачу до 14 млн, виділених раніше Всесвітній продовольчій програмі ООН. "Ініційована Зеленським програма "Зерно з України" робить великий внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - сказав Макрон.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг повідомив, що його країна надасть додаткові 3,8 млн євро для доставки зерна з України до Судану та Ефіопії.

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми "Зерно з України", повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про виділення 4 млн євро.

Угорщина виділить $3,5 млн на транспортування продовольства з України в рамках ініціативи, а також забезпечить логістичну підтримку.

Міністр міжнародного розвитку Канади Гарджіт Саджан від імені прем'єр-міністра Джастіна Трюдо оголосив, що Канада надає Всесвітній продовольчій програмі фінансування у розмірі 30 млн канадських доларів для доставки партій українського зерна в рамках ініціативи.

Японія надасть термінову грантову допомогу у розмірі $14 млн для передачі в Сомалі через Всесвітню продовольчу програму ООН української пшениці.

Крім того, як вже повідомлялося, Німеччина внесе 15 мільйонів євро до ініціативи "Зерно з України".

Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки та Азії.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив раніше в суботу, що кілька країн і Європейський союз зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.