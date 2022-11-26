Несколько стран объявили о выделении миллионов евро для инициативы "Зерно из Украины"
Суббота, 26 ноября 2022, 15:43
В рамках саммита по продовольственной безопасности в Киеве в субботу несколько стран мира объявили о выделении значительных сумм для инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), призванной обеспечить доставку украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Бельгия объявила, что внесет вклад в размере 10 млн евро. Присутствовавший на саммите в Киеве глава бельгийского правительства Александр де Кроо отметил, что начатая Украиной инициатива поможет удовлетворить продовольственные потребности людей в мире и стабилизировать цены.
Президент Франции Эммануэль Макрон в онлайн-обращении к саммиту сообщил, что Франция выделит 6 млн евро в дополнение к 14 млн, выделенным ранее Всемирной продовольственной программе ООН. "Инициированная Зеленским программа "Зерно из Украины" вносит большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал Макрон.
Канцлер Австрии Александр Шалленберг сообщил, что его страна предоставит дополнительные 3,8 млн евро для доставки зерна из Украины в Судан и Эфиопию.
Польша выделит 20 млн евро в поддержку программы "Зерно из Украины", сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о выделении 4 млн евро.
Венгрия выделит $3,5 млн на транспортировку продовольственных товаров из Украины, а также обеспечит логистическую поддержку.
Министр международного развития Канады Гарджит Саджан от имени премьер-министра Джастина Трюдо объявил, что Канада предоставляет Всемирной продовольственной программе финансирование в размере 30 млн канадских долларов для доставки партий украинского зерна в рамках инициативы.
Япония предоставит срочную грантовую помощь в размере $14 млн для передачи в Сомали через Всемирную продовольственную программу ООН украинской пшеницы.
Кроме того, как уже сообщалось, Германия внесет 15 миллионов евро в инициативу "Зерно из Украины".
Украина запускает инициативу Grain from Ukraine в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки и Азии.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил ранее в субботу, что несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.