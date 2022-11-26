Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти

На південному італійському острові Іскія після сильних дощів сталися зсуви землі, внаслідок яких до 12 людей зникли безвісти, будинки зруйнувало, а автомобілі скинуло в море.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

У портовому місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними. Мери на острові закликали людей залишатися вдома.

Фото: ANSA

Число жертв невідоме. Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні спершу заявив, що підтверджено загибель восьми людей. Пізніше міністр внутрішніх справ запевнив, що поки не підтверджено загибель жодної людини, а 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Мер Неаполя, якого цитує інформаційне агентство ANSA, повідомив, що на острові знайшли одне тіло. Іскія знаходиться у Неаполітанській затоці.

Фото: ANSA

Агентство ANSA повідомило, що зруйновані щонайменше 10 будівель. За словами префекта Неаполя, одну сім'ю з новонародженим, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли. Люди отримують медичну допомогу.

Густонаселений гірський острів є популярним туристичним напрямом завдяки своїм пляжам та курортам.

Внаслідок землетрусу магнітудою 4,0 на острові в 2017 році загинули двоє людей, значних збитків було завдано містам Казаміччола та Лакко Амено.