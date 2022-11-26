Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти
Субота, 26 листопада 2022, 18:34
На південному італійському острові Іскія після сильних дощів сталися зсуви землі, внаслідок яких до 12 людей зникли безвісти, будинки зруйнувало, а автомобілі скинуло в море.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
У портовому місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними. Мери на острові закликали людей залишатися вдома.
Число жертв невідоме. Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні спершу заявив, що підтверджено загибель восьми людей. Пізніше міністр внутрішніх справ запевнив, що поки не підтверджено загибель жодної людини, а 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти.
Мер Неаполя, якого цитує інформаційне агентство ANSA, повідомив, що на острові знайшли одне тіло. Іскія знаходиться у Неаполітанській затоці.
Агентство ANSA повідомило, що зруйновані щонайменше 10 будівель. За словами префекта Неаполя, одну сім'ю з новонародженим, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли. Люди отримують медичну допомогу.
Густонаселений гірський острів є популярним туристичним напрямом завдяки своїм пляжам та курортам.
Внаслідок землетрусу магнітудою 4,0 на острові в 2017 році загинули двоє людей, значних збитків було завдано містам Казаміччола та Лакко Амено.