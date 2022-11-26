Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Из-за оползня на острове в Италии около десятка человек пропали без вести

фото
Суббота, 26 ноября 2022, 18:34

На южном итальянском острове Иския после сильных дождей произошли оползни земли, в результате которых до 12 человек пропали без вести, дома разрушило, а автомобили сбросило в море.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

В портовом городе Казамиччола автомобили и автобусы оказались в море, а улицы стали непроходимыми. Мэры на острове призвали людей оставаться дома.

 
Фото: ANSA

Число жертв неизвестно. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сначала заявил, что подтверждена гибель восьми человек. Позже министр внутренних дел заверил, что пока не подтверждена гибель ни одного человека, а 10-12 человек числятся пропавшими без вести.

Мэр Неаполя, которого цитирует информационное агентство ANSA, сообщил, что на острове обнаружили одно тело. Искья находится в Неаполитанском заливе.

 
Фото: ANSA

Агентство ANSA сообщило, что разрушены не менее 10 зданий. По словам префекта Неаполя, одну семью с новорожденным, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли. Люди получают медицинскую помощь.

Густонаселенный горный остров является популярным туристическим направлением благодаря своим пляжам и курортам.

В результате землетрясения магнитудой 4,0 на острове в 2017 году погибли два человека, значительный ущерб был нанесен городам Казамиччола и Лакко Амено.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия

Статьи

Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика

Каково на самом деле отношение Папы Франциска к войне в Украине? За 9 месяцев войны он сделал ряд заявлений, часть которых очень обидела многих украинцев.
25 ноября 2022 — Юрий Панченко

Социальные сети и промежуточные выборы в США: как остановили поток дезинформации

Нынешнюю избирательную кампанию в США оценивают как победу техгигантов над дезинформацией. Как социальным сетям удалось добиться этого? (укр.)
25 ноября 2022 — Анастасия Романюк, для Европейской правды

Иллюзия компромисса: как уладили конфликт Сербии и Косова и когда будет следующий

ЕС удалось избежать нового конфликта на Балканах, который мог начаться уже 24 ноября. Однако кризис между Сербией и Косово зашел слишком далеко.
24 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда