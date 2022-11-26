Из-за оползня на острове в Италии около десятка человек пропали без вести
Суббота, 26 ноября 2022, 18:34
На южном итальянском острове Иския после сильных дождей произошли оползни земли, в результате которых до 12 человек пропали без вести, дома разрушило, а автомобили сбросило в море.
Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".
В портовом городе Казамиччола автомобили и автобусы оказались в море, а улицы стали непроходимыми. Мэры на острове призвали людей оставаться дома.
Число жертв неизвестно. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сначала заявил, что подтверждена гибель восьми человек. Позже министр внутренних дел заверил, что пока не подтверждена гибель ни одного человека, а 10-12 человек числятся пропавшими без вести.
Мэр Неаполя, которого цитирует информационное агентство ANSA, сообщил, что на острове обнаружили одно тело. Искья находится в Неаполитанском заливе.
Агентство ANSA сообщило, что разрушены не менее 10 зданий. По словам префекта Неаполя, одну семью с новорожденным, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли. Люди получают медицинскую помощь.
Густонаселенный горный остров является популярным туристическим направлением благодаря своим пляжам и курортам.
В результате землетрясения магнитудой 4,0 на острове в 2017 году погибли два человека, значительный ущерб был нанесен городам Казамиччола и Лакко Амено.