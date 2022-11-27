Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зсув на острові в Італії: 7 загиблих, пошукова операція триває

Неділя, 27 листопада 2022, 21:49

Італійські рятувальники знайшли тіла ще чотирьох загиблих внаслідок зсувів на острові Іскія, кількість загиблих зросла до 7.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В рамках пошукової операції знайдені тіла п'ятьох жертв зсуву ґрунту, що стався в суботу на світанку в містечку Казаміччола. Ще дві жертви були знайдені, але їх поки що не вдалося звільнити з багнюки.

Наразі рятувальники не розголошують імена загиблих ще й тому, що особи деяких з них ще не встановлені.

Серед підтверджених жертв є також 21-денне немовля, маленьке тільце якого з великими труднощами було витягнуте з будинку. Серед загиблих також є дівчинка 5-6 років.

На даний момент зниклими безвісти вважаються 8 осіб.

Кількість переміщених осіб зростає: на сьогоднішній вечір їх налічується близько 230. Для всіх них було знайдено місце для розміщення в готелях або у родичів.

Врятовано сім'ю з трьох осіб, яка з учорашнього ранку була заблокована в своєму будинку. Серед них 90-річна жінка, яка не може ходити, та ще одна людина похилого віку. Наразі всі троє перебувають у доброму стані здоров'я, і їх забрали до себе родичі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія стихійні лиха

Статті

Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка

Яким насправді є ставлення Папи Франциска до війни в Україні? За 9 місяців війни він зробив низку заяв, частина з яких дуже образила багатьох українців.
25 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Соціальні мережі та проміжні вибори в США: як зупинили потік дезінформації

Цьогорічну виборчу кампанію у США оцінюють як перемогу техгігантів над дезінформацією. Як соціальним мережам вдалося добитися цього?
25 листопада 2022 — Анастасія Романюк, для Європейської правди

Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний

ЄС вдалося уникнути нового конфлікту на Балканах, який міг розпочатися вже 24 листопада. Проте криза між Сербією та Косовом зайшла занадто далеко.
24 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда