Зсув на острові в Італії: 7 загиблих, пошукова операція триває

Італійські рятувальники знайшли тіла ще чотирьох загиблих внаслідок зсувів на острові Іскія, кількість загиблих зросла до 7.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В рамках пошукової операції знайдені тіла п'ятьох жертв зсуву ґрунту, що стався в суботу на світанку в містечку Казаміччола. Ще дві жертви були знайдені, але їх поки що не вдалося звільнити з багнюки.

Наразі рятувальники не розголошують імена загиблих ще й тому, що особи деяких з них ще не встановлені.

Серед підтверджених жертв є також 21-денне немовля, маленьке тільце якого з великими труднощами було витягнуте з будинку. Серед загиблих також є дівчинка 5-6 років.

На даний момент зниклими безвісти вважаються 8 осіб.

Кількість переміщених осіб зростає: на сьогоднішній вечір їх налічується близько 230. Для всіх них було знайдено місце для розміщення в готелях або у родичів.

Врятовано сім'ю з трьох осіб, яка з учорашнього ранку була заблокована в своєму будинку. Серед них 90-річна жінка, яка не може ходити, та ще одна людина похилого віку. Наразі всі троє перебувають у доброму стані здоров'я, і їх забрали до себе родичі.