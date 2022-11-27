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Оползень на острове в Италии: 7 погибших, поисковая операция продолжается

Воскресенье, 27 ноября 2022, 21:49

Итальянские спасатели нашли тела еще четырех погибших в результате оползней на острове Иския, количество погибших возросло до 7.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В рамках поисковой операции найдены тела пяти жертв оползня, произошедшего в субботу на рассвете в городке Казамиччола. Еще две жертвы были найдены, но их пока не удалось освободить из грязи.

Сейчас спасатели не разглашают имена погибших еще и потому, что личности некоторых из них еще не установлены.

Среди подтвержденных жертв есть также 21-дневный младенец, маленькое тельце которого с большим трудом было извлечено из дома. Среди погибших также есть девочка 5-6 лет.

На данный момент пропавшими без вести считаются 8 человек.

Количество перемещенных лиц растет: на сегодняшний вечер их насчитывается около 230. Для всех них было найдено место для размещения в отелях или у родственников.

Спасена семья из трех человек, которая со вчерашнего утра была заблокирована в своем доме. Среди них 90-летняя женщина, которая не может ходить, и еще один пожилой человек. Сейчас все трое находятся в хорошем состоянии здоровья, и их забрали к себе родственники.

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Италия стихийные бедствия

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