Блінкен і Чавушоглу обговорили повернення Росії до "зернової угоди"

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу повернення Росії до "зернової угоди".

Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства США, пише "Європейська правда".

Блінкен подякував Чавушоглу за зусилля Туреччини, спрямовані на відновлення Чорноморської зернової ініціативи, "заохочуючи Росію до повернення та нагадуючи Москві про важливість подальшого дотримання домовленостей за посередництва ООН та її зобов’язань щодо підтримки глобальної продовольчої безпеки".

Блінкен і Чавушоглу також обговорили шляхи продовження просування координації та єдності НАТО у відповідь на війну Росії проти України.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди".

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може вийти із Чорноморської зернової ініціативи в разі, якщо Україна порушить надані нею гарантії не використовувати "зерновий коридор" для атак на Чорноморський флот РФ.

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