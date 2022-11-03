Блинкен и Чавушоглу обсудили возвращение России к "зерновому соглашению"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу возвращение России к "зерновому соглашению".

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США, пишет "Европейская правда".

Блинкен поблагодарил Чавушоглу за усилия Турции, направленные на возобновление Черноморской зерновой инициативы, "поощряя Россию к возвращению и напоминая Москве о важности дальнейшего соблюдения договоренностей при посредничестве ООН и ее обязательствах по поддержанию глобальной продовольственной безопасности".

Блинкен и Чавушоглу также обсудили пути продолжения продвижения координации и единства НАТО в ответ на войну России против Украины.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению".

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

Смотрите разбор договоренности в блоге ЕП: Кто заставил РФ вернуться в "зерновое соглашение"? Что пообещали Путину?